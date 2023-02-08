Ислам Махачев: «Волкановски говорит, что встанет из-под меня? Его товарищ Дэн Хукер говорил то же самое»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) в интервью MMA Junkie выразил сомнение в том, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1) сможет подняться на ноги после тейкдауна.

— Алекс раскритиковал тебя за то, что ты не пришел на церемонию.

— Какую церемонию?

— На которой приветствуют гостей страны.

— У меня была тренировка. Вот почему я в хорошей форме. Я уважаю Волкановски, но он совершил ошибку, когда решил подняться в легкий вес.

— Он говорит, что, мол, Ислам может валить меня сколько угодно — я все равно встану и только тогда начнется драка.

— Может быть, она не начнется, а закончится.

— Одного тейкдауна будет достаточно.

— Его товарищ по команде Дэн Хукер говорил все то же самое: «Пусть делает тейкдаун — я встану». Но что-то после первого броска он не встал. Он сдался. Кто-то говорит, что, мол, Алекс не постучит. Ок, он просто заснет.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.