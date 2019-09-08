Махачев шутит о бое за титул: когда же Хабиб завершит карьеру?

Россиянин Ислам Махачев, победивший на UFC 242 бразильца Дави Рамоса, в интервью после поединка отметил, что очень хочет побороться за чемпионский пояс. Поэтому, по его словам, он очень ждет завершения карьеры чемпион UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Хабиб положил около тебя пояс чемпиона и сказал, что ты будущий чемпион. Что это для тебя значит?

— Я очень жду, когда он завершит карьеру, потому что я очень хочу подраться за этот пояс. Это моя мечта.