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Махачев шутит о бое за титул: когда же Хабиб завершит карьеру?

12:24

Россиянин Ислам Махачев, победивший на UFC 242 бразильца Дави Рамоса, в интервью после поединка отметил, что очень хочет побороться за чемпионский пояс. Поэтому, по его словам, он очень ждет завершения карьеры чемпион UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Хабиб положил около тебя пояс чемпиона и сказал, что ты будущий чемпион. Что это для тебя значит?

— Я очень жду, когда он завершит карьеру, потому что я очень хочу подраться за этот пояс. Это моя мечта.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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