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11 октября, 11:49

Ислам Махачев: «Моя цель — финишировать Оливейру»

Махачев признался, что он готов добить Чарльза Оливейру в партере
Виктория Кравченко
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31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) признался, что он готов добить Чарльза Оливейру (33-8) в партере.

«Чарльз опасен как на земле, так и в стойке, — отметил Махачев в интервью The National. — Он всегда финиширует своих соперников. Но я верю в свои навыки. Я готов к бою и в стойке, и в партере. Не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере. Может быть, я побью парня, у которого больше навыков. Но прямо сейчас чемпионом является Оливейра. Он финишировал всех своих оппонентов, и он чувствует, что никто не сможет его остановить. Но 22 октября я зайду в клетку и остановлю его.

Последние три или четыре его соперника отправляли его на канвас, но никто не пошел в грэпплинг. Никто не пытался его добить, нанести какой-нибудь удар. Вот почему никто не смог его остановить. Но я не боюсь его джиу-джитсу, потому что у меня хорошие навыки самбо и грэпплинга, и я доставлю ему немало проблем, когда буду бить сверху. Я планирую нокаутировать его, добить. Поскольку у этого парня больше всего финишей в UFC, моя цель — финишировать его. Я намерен побить его рекорд".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
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