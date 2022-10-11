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11 октября, 12:11

Фрэнк Мир завершит карьеру в турнире, в котором будет выступать его дочь

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 43-летний Фрэнк Мир (19-13) планирует уйти из спорта в 2023 году.

Он подчеркнул, что хочет завершить карьеру в турнире, в котором будет драться его дочь Белла.

«В следующем году я проведу один бой. На самом деле я хочу подраться в том же карде, что и моя дочь Белла. Это будет мой последний бой. Я открою кард, а она его возглавит», — сказал Мир в подкасте Thiccc Boy.

Дочь Мира Белла имеет рекорд 3-0. Она дебютировала в ММА в 2020 году в турнире iKON Fighting Federation. Мир высоко оценивает навыки дочери Мира, считая, что в будущем она может стать чемпионкой UFC.

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