Махачев опубликовал фото со свадьбы Умара Нурмагомедова. Пользователи не могут найти Хабиба

Российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал в своем Instagram фотографии со свадьбы Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба.

«Сегодня серьезный состав собрался на свадьбе у Умара Нурмагомедова. Пусть Всевышний благословит твою семью и даст тебе праведное потомство», — подписал фото Махачев.

Многие пользователи Instagram оставили комментарии под постом Махачева: «А где Хабиб?»

28-летний Махачев провел в общей сложности 19 боев и одержал 18 побед при одном поражении.