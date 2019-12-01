Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Махачев опубликовал фото со свадьбы Умара Нурмагомедова. Пользователи не могут найти Хабиба

1 декабря 2019, 22:27
Теги:

Российский боец UFC Ислам Махачев опубликовал в своем Instagram фотографии со свадьбы Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба.

«Сегодня серьезный состав собрался на свадьбе у Умара Нурмагомедова. Пусть Всевышний благословит твою семью и даст тебе праведное потомство», — подписал фото Махачев.

Многие пользователи Instagram оставили комментарии под постом Махачева: «А где Хабиб?»

28-летний Махачев провел в общей сложности 19 боев и одержал 18 побед при одном поражении.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир