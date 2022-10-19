Ислам Махачев: «Моя цель — прикончить Оливейру на земле»
Махачев назвал свою главную цель на ближайшее будущее
Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) заявил, что он намерен завершить бой с Чарльзом Оливейрой (33-8) в партере, не доведя бой до решения судей.
«Моя цель — прикончить его на земле, потому что я должен показать людям свой уровень грэпплинга», — сказал Махачев на пресс-конференции UFC.
Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Новости