Махачев назвал свою главную цель на ближайшее будущее

Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) заявил, что он намерен завершить бой с Чарльзом Оливейрой (33-8) в партере, не доведя бой до решения судей.

«Моя цель — прикончить его на земле, потому что я должен показать людям свой уровень грэпплинга», — сказал Махачев на пресс-конференции UFC.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.