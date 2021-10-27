Петр Ян потроллил Стерлинга на открытой тренировке перед боем на UFC 267

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на открытой тренировке перед боем с Кори Сэндхагеном изобразил удар коленом, за который его дисквалифицировали в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на UFC 259, который состоялся в марте этого года в Лас-Вегасе.

Бой Яна против Сэндхагена пройдет 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, главные поединки которого покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена — 14 побед и 3 поражения.