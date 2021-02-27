Магомед Исмаилов: «Не хочу, чтобы Емельяненко дрался на голых кулаках»
11:40
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением ор дальнейшей карьере Александра Емельяненко. В пятницу они встретились на турнире АСА 118 в Москве.
— Как вы оцените шансы Емельяненко на голых кулаках?
— Я не хочу, чтобы он дрался на голых кулаках, а хочу, чтобы он набрал форму и вернулся на свой профессиональный путь и провел несколько победных противостояний. Далее уже большие, громкие противостояния. Хочу видеть старого, доброго Александра Емельяненко — в ринге, в клетке — я не знаю.
26 февраля стало известно, что Александр Емельяненко примет участие в кулачном поединке против Тимура Слащинина.
(Ислам Бабаджанов)
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