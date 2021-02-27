Емельяненко заявил, что его бой с Владимиром Минеевым еще в силе

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал «СЭ», что его бой по правилам бокса с чемпионом Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым все еще в силе. О подписании контракта на этот поединок сообщалось весной прошлого года.

«Мне без разницы, — сказал Емельяненко. — Дело в том, что у меня бой с Минеевым тоже намечается — по правилам бокса. Контракт подписан. Бой состоится. Когда? Пока неизвестно. Сейчас я форму наберу и объявлю число».

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, на турнире АСА 107 проиграв техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову. На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в боксе.

(Илья Андреев)