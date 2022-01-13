Лобов назвал главную причину завершения карьеры

Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал, как травмы повлияли на его решение завершить карьеру.

«Мне 35. Время немного давит на меня. Другой причиной стало повреждение головного мозга. Это происходило в новостях в последние пару лет. Конечно, я обращал много внимания на это и понял, что мне понадобится еще мое здоровье. Я не смогу заработать денег на всю жизнь вперед боями, поэтому придется делать что-то еще, а для этого мне нужен хороший и работающий мозг», — цитирует его портал MMA Fighting.

Лобов объявил об уходе из спорта после поражения от украинца Дениса Беринчика в поединке на голых кулаках.