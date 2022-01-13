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Сегодня, 15:58

Сехудо будет комментатором на американских турнирах лиги Хабиба

Иван Торопцев
Корреспондент

Американский боец Генри Сехудо будет работать комментатором на американских турнирах лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

Помимо Сехудо на турнирах лиги будут работать Сайрус Фис, Фелиция Спенсер, Рэй Флорес и Дженнифер Стерджер.

Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

На счету Сехудо 16 побед и 2 поражения в профессиональной карьере в ММА, он являлся чемпионом UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. В мае 2020 года боец объявил о завершении карьеры.

Ближайший турнир Eagle FC в США пройдет 28 января в Майами, главным событием станет бой Тайрона Спронга и Сергея Харитонова.

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