«Это просто упавшая наркоманка, она готова на все». Волочкова отреагировала на вызов Даны Борисовой

Волочкова заявила, что зарабатывает имя ногами и не намерена участвовать в боях

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала вызов на бой от телеведущей Даны Борисовой. По словам примы, она не намерена ничего доказывать физической силой.

«Большое количество людей пытается прославиться за счет моего имени, — цитирует Волочкову PopCornNews. - А это просто упавшая наркоманка, она готова на все, чтобы ее имя в привязке с моим было где угодно.

Я объяснила, что мне никому в жизни ничего не надо доказывать, тем более физической силой. За меня пусть мужчины борются, сражаются — что они и делают. Я свое имя зарабатываю ногами".

Напомним, что недавно Борисова на турнире «Наше Дело» одержала победу над блогером Екатериной Диденко, после чего вызвала на бой Волочкову.