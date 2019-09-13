Ковбой готов проверить навыки Хабиба в партере

Боец Дональд «Ковбой» Серроне считает, что соперникам российского чемпиона UFC в легоком весе Хабиба Нурмагомедова нужно не бояться переходить в бою с ним в партер. В сентябре Хабиб защитил чемпионский титул, победив удушающим приемом Дастина Порье.

— Я не видел бой Хабиба с Порье, — цитирует Fight Time Серроне. — Я был на озере. Я в курсе, что Хабиб победил — я слышал новости. Но я думаю, люди должны сами приглашать Хабиба в партер. Я бы позволил ему это сделать. Давай, попробуй.

Как Хабиб поведет себя, если сам окажется на спине? Что если я сам переведу его вниз? Кто знает?