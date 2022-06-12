Конор Макгрегор оценил поединок Прохазки и Тейшейры

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) поздравил нового чемпиона в полутяжелом весе Иржи Прохазку (29-3) с победой над Гловером Тейшейрой (33-8) на UFC 275.

«Первый чемпион UFC из Чехии! Неукротимый самурай, Иржи Прохазка! Что за бой! Какое выступление! Мои поздравления!», — написал ирландский боец в Twitter.

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.