Гилберт Бернс намекнул, с кем пройдет его следующий поединок

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) заявил, что он хочет подраться с Хорхе Масвидалем (35-16), в то время как Масвидаль, по его словам, готов подраться с ним.

«Прошло уже слишком много времени с момента моего последнего боя, — сказал Бернс в интервью TMZ. — Думаю, что я мог бы подраться с Масвидалем. Насколько мне известно, он сам заинтересован подраться со мной. У меня нет к нему ничего, кроме уважения. Хорхе — это громкое имя. Мы могли бы закатить шоу. Он восстанавливается после травмы, и я готов подождать. Прогноз на этот бой? Я прикончу его. Мне нравится чувство, которое было со мной во время боя с Хамзатом. Я вышел против жесткого парня, который охотился за нокаутом, был на хайпе, и Масвидаль такой же. Если на кону будет его титул BMF, это сделает меня еще более голодным. Никаких тейкдаунов, я готов к войне».

В последнем бою Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.