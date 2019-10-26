Конор Макгрегор: «Единоборства помогут добиться успехов в любых других сферах»

Ирландский боец Конор Макгрегор в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» объяснил, почему своих маленьких детей уже приучает к единоборствам.

— Зачем вы своих маленьких детей отводите на единоборства?

— Знаете, многие считают, что единоборства что-то жесткое и опасное. Для меня же, это то, что помогает стать дисциплинированным и может показать моим детям, чего можно достичь трудом. Когда изучаешь единоборства, особенно когда еще маленький, то сможешь потом добиться успехов в любых других сферах. У меня так и произошло. Спорт дал и драйв, и уверенность.

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