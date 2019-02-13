Келвин Гастелум: "Макгрегор - прокаженный. Забудьте о нем!"

Американский боец смешанного стиля Келвин Гастелум ответил на слова ирландца Конора Макгрегора, который посмеялся над его болезнью. Гастелуму перед боем с Робертом Уиттакером на турнире UFC 234, который в результате не состоялся из-за проблем соперника со здоровьем, вылечился от стафилококковой инфекции, поразившей его кожу.

– Почему этот червь претендует на пояс? По его коже ползают черви! – писал в социальных сетях перед боем Макгрегор. – Даже смешно подумать, что кто-то позволит ему соревноваться. Не говоря уже о том, чтобы он мог пожать руку болельщикам. Необходимо стерилизовать пояс после него. Немедленно.

Гастелуму удалось в течение недели до боя избавиться от болезни, после чего он ответил ирландцу.

– Боже мой, ты хочешь поговорить о проказе? – цитирует MMA Fighting Гастелума. – Парень, который полон болезней и распространяет их по Ирландии? Это Макгрегор. Он распространяет свое семя по всей Ирландии, оплодотворяя дам и бросая и Этот парень прокаженный. Забудьте о нем.