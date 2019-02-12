Канделаки - о боях с участием детей Кадырова: "Проиграй они эти бои, никого бы они не волновали"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на критику общественности боев с участием детей Рамзана Кадырова, которые были показаны каналом в 2016 году.

- Про бои из Грозного скажу так: я в этом принимала непосредственное участие, и раз мы про это заговорили, мы показали эти бои на платном канале, - сказала Канделаки в интервью ВВС. - Они вызвали большой резонанс, и я тогда, если вы помните, тоже выступила и написала, что для меня поразительно, почему именно этот вид спорта вызывает такое негодование. Что же никого не волнуют маленькие хоккеисты? Маленькие гимнастки? Вы не представляете, что происходит с девочками, которые занимаются гимнастикой. Но, так как это были дети Рамзана Ахматовича Кадырова, и они выиграли… Я думаю, проиграй они эти бои, никого бы эти бои не волновали.

В тех боях участвовали трое детей Кадырова. 10-летний Ахмад победил своего соперника нокаутом за 14 секунд, двое других сыновей - Эли и Адам также выиграли свои поединки.