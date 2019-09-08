Кадыров поздравил Хабиба с победой над Порье

Глава Чечни Рамзан Кадыров — о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде.

— Яркое бойцовское шоу UFC 242 состоялось в Абу-Даби. В рамках вечера прошли 13 боев, — написал Кадыров в Instagram. — Во многих поединках принимали участие и спортсмены из России, среди которых представители Чеченской Республики. Они готовились со всей ответственностью к турниру, усиленно тренировались, проводили отработку приемов, учитывая потенциал соперников. Но и в единоборствах бывают результаты, которые не всегда зависят от уровня подготовки спортсменов. Вот и сейчас представители Чеченского Республиканского клуба «Ахмат» Майрбек Тайсумов и Зубайра Тухугов провели зрелищные бои, которые были достойны побед, но согласно мнению судей итог был на стороне соперников. Хорошие впечатления остались и от поединка Лианы Джоджуа. Уверен, у наших бойцов главные победы впереди, в этом нет сомнения! Я сегодня еще раз убедился, что наша лига смешанных единоборств ACA является сильнейшей в мире. В ней больше зрелищности и бескомпромиссности в поединках высококлассных бойцов. Мы и дальше будем работать над усовершенствованием нашей лиги. Я поздравляю с защитой чемпионского титула выдающегося бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и весь тренерский штаб во главе с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Мы также очень рады победе Ислама Махачева, Омари Ахмедова, Муслима Салихова. Желаю всем нашим бойцам удачи и дальнейших успехов! Выражаю благодарность дорогому БРАТУ, наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну за проведение и высокий уровень подготовки турнира! Ахмат — сила!