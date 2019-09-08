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Ислам Махачев готов драться с Конором Макгрегором: ирландец несет золотые яйца

12:33

Россиянин Ислам Махачев, победивший на UFC 242 бразильца Дави Рамоса, в интервью после поединка отметил, что очень хотел бы подраться с ирландцем Конором Макгрегором. По его словам, экс-чемпион UFC несет золотые яйца.

— Вам интересен поединок с Макгрегором?

— Конечно, Макгрегор всем интересен. Он же золотые яйца несет. Почему бы и нет? Я бы с ним с удовольствием подрался. Изменил бы свою жизнь в лучшую сторону.

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