Ислам Махачев готов драться с Конором Макгрегором: ирландец несет золотые яйца

Россиянин Ислам Махачев, победивший на UFC 242 бразильца Дави Рамоса, в интервью после поединка отметил, что очень хотел бы подраться с ирландцем Конором Макгрегором. По его словам, экс-чемпион UFC несет золотые яйца.

— Вам интересен поединок с Макгрегором?

— Конечно, Макгрегор всем интересен. Он же золотые яйца несет. Почему бы и нет? Я бы с ним с удовольствием подрался. Изменил бы свою жизнь в лучшую сторону.