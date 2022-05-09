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Чимаев — Диасу: «Тебе должно быть стыдно раскрывать свой рот, потому что ты 10 раз отказывался от боя со мной»

Хамзат Чимаев жестко отреагировал на заявление Нейта Диаса
Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) жестко отреагировал на заявление Нейта Диаса (20-13), который отметил, что Чимаев «несет всякое дерьмо», потому что он не готов драться и находится в «списке травмированных слабаков».

«Тебе должно быть стыдно раскрывать свой рот, потому что ты 10 раз отказывался от боя со мной», — написал Чимаев в адрес Диаса в Twitter.

Нейт Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
UFC
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