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Чимаев: «Тони Фергюсон, держи голову выше. Ты уже стал легендой ММА»

Чимаев поддержал Фергюсона после поражения от Чендлера
Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) написал слова поддержки бывшему временному чемпиону UFC в легком весе Тони Фергюсону (23-5), который на минувшем UFC 274 проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде.

«Тони Фергюсон, держи голову выше. Ты уже стал легендой ММА», — написал Чимаев в Twitter.

Фергюсон во второй раз в карьере проиграл нокаутом. В поединке с Чендлером он упал в глубокий нокаут, когда пропустил во втором раунде мощный фронт-кик в челюсть. Несколько минут сотрудники UFC помогали американцу очнуться, встать и выйти из клетки. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
Хамзат Чимаев
UFC
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