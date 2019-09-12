Хабиб вернулся в Дагестан. Его встретили лезгинкой

Российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его родственников встретили лезгинкой. Ранее стало известно, что спортсмен вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье.

Сам Хабиб лезгинку на публике не танцевал никогда.

Перед боем с Порье болельщик спросил у дагестанца, когда же он наконец продемонстрирует свои танцевальные навыки. Хабиб ответил: «Отец говорит: «Если не знаешь, как танцевать, пожалуйста, не танцуй».

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.