Хабиб против Порье. Будет избиение младенца? Live с Андреевым об ММА
7 сентября в Абу-Даби состоится бой за звание чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Обозреватель «СЭ» Илья Андреев расскажет о шансах соперников и о том, что происходит перед боем. Начало эфира — 16.00 мск!
— Пояс есть и у Хабиба, и у Порье. Так кто все-таки чемпион?
— Говорят, что у Порье никакая борьба. Правда?
— В чем Порье лучше Хабиба?
— Что может помешать Хабибу победить? Нет, дело совсем не в технике.
— Кто будет следующим соперником Хабиба в случае победы над Порье?
— Почему бой проводится в Абу-Даби, а не в Москве? Это же не Вегас.
— Хабиб против Конора. Возможен ли реванш?
— Хабиб заявил, что если встретит на улице кого-то из команды Конора, то тут же устроит драку. Серьезно?
— Сколько заработает Хабиб за бой с Порье?