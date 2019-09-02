Хабиб против Порье. Будет избиение младенца? Live с Андреевым об ММА

7 сентября в Абу-Даби состоится бой за звание чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Обозреватель «СЭ» Илья Андреев расскажет о шансах соперников и о том, что происходит перед боем. Начало эфира — 16.00 мск!

— Пояс есть и у Хабиба, и у Порье. Так кто все-таки чемпион?

— Говорят, что у Порье никакая борьба. Правда?

— В чем Порье лучше Хабиба?

— Что может помешать Хабибу победить? Нет, дело совсем не в технике.

— Кто будет следующим соперником Хабиба в случае победы над Порье?

— Почему бой проводится в Абу-Даби, а не в Москве? Это же не Вегас.

— Хабиб против Конора. Возможен ли реванш?

— Хабиб заявил, что если встретит на улице кого-то из команды Конора, то тут же устроит драку. Серьезно?

— Сколько заработает Хабиб за бой с Порье?