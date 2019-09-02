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Хабиб прибыл в Абу-Даби на бой с Порье

18:58
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби в преддверии боя с американцем Дастином Порье, сообщает ТАСС. Заключительный этап подготовки к бою россиянин провел в Дубае. После переезда в Абу-Даби он начал подготовку к взвершиванию, намеченному на 6 сентября.

Бой Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в рамках UFC 242.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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