Хабиб прибыл в Абу-Даби на бой с Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби в преддверии боя с американцем Дастином Порье, сообщает ТАСС. Заключительный этап подготовки к бою россиянин провел в Дубае. После переезда в Абу-Даби он начал подготовку к взвершиванию, намеченному на 6 сентября.

Бой Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в рамках UFC 242.

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