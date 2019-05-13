Хабиб подарил Кадырову кроссовки

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил ифтар (вечерний прием пищи) в Грозном. Боец встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и подарил ему кроссовки.

"Дорогие друзья! Субботним вечером священного месяца Рамадан я собрал на ифтар бойцов, тренерский состав и руководителей клуба "Ахмат". Также пригласил дорогих братьев советника Президента России Абубакара Эдельгериева, непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, известного бойца MMA Шамиля Завурова. Прежде чем приступить к ужину мы совершили коллективный вечерний намаз под руководством Хабиба Нурмагомедова. Время в такой замечательной компании всегда пролетает незаметно. Было интересно слышать от спортсменов детали боёв, проведенных ими в рамках состоявшихся турниров. Я поблагодарил за очередные красивые и уверенные победы. Мы также обсудили планы на будущее. Впереди в этом году их всех ждет еще немало соревнований, в том числе титульных боёв, среди которых предстоящая защита Хабибом Нурмагомедовым своего чемпионского пояса. Ко всем поединкам необходимо основательно подготовиться.

Мы обсуждали не только спортивные темы, но еще вспоминали прошедшие времена. Ребята рассказывали интересные истории из своей жизни. Главное - наша встреча прошла не только приятно, но и полезно. Не обошлось и без подарков. Я с удовольствием принял от Хабиба кроссовки, которые он ранее обещал мне подарить для занятий спортом. Пользуясь случаем попросил его передать отцу Абдулманапу Нурмагамедову слова приветствия и искреннего уважения. Подчеркнул, что жду дорогого старшего брата у нас в любое удобное для него время. Пожелал также бойцам новых ярких побед в предстоящих турнирах, удачи и благополучия!" - говорится в сообщении Кадырова на официальной странице "Вконтакте".