Хабиб хочет видеть себя на первом месте в рейтинге UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет видеть себя на первом месте в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 28 побед и ноль поражений.

Вчера Хабиб защитил титул чемпиона, удушающим приемом в третьем раунде победив американца Дастина Порье.

— На следующей неделе поставьте меня на первую строчку рейтинга, — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC. — Думаю, я этого заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобежденный боец. Я заслуживаю некоторое уважение.