Хабиб хочет видеть себя на первом месте в рейтинге UFC
13:28
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет видеть себя на первом месте в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 28 побед и ноль поражений.
Вчера Хабиб защитил титул чемпиона, удушающим приемом в третьем раунде победив американца Дастина Порье.
— На следующей неделе поставьте меня на первую строчку рейтинга, — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC. — Думаю, я этого заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобежденный боец. Я заслуживаю некоторое уважение.
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