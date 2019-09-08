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Хабиб хочет видеть себя на первом месте в рейтинге UFC

13:28

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет видеть себя на первом месте в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. На счету россиянина 28 побед и ноль поражений.

Вчера Хабиб защитил титул чемпиона, удушающим приемом в третьем раунде победив американца Дастина Порье.

— На следующей неделе поставьте меня на первую строчку рейтинга, — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC. — Думаю, я этого заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками, я непобежденный боец. Я заслуживаю некоторое уважение.

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