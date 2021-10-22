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Хабиб будет секундантом Рабаданова на турнире Bellator в Москве

22 октября, 11:35
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Гаджи Рабаданова на турнире Bellator в Москве, сообщает ТАСС.

Рабаданов проведет поединок против Александра Белых. В углу двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, который проведет бой с Патриком Пиетилой, будут находиться Шамиль Завуров и Хавьер Мендес.

Турнир Bellator в Москве пройдет 23 октября, главным событием станет бой Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12735413

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Иван Торопцев все материалы автора
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