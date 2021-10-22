Хабиб будет секундантом Рабаданова на турнире Bellator в Москве
22 октября, 11:35
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Гаджи Рабаданова на турнире Bellator в Москве, сообщает ТАСС.
Рабаданов проведет поединок против Александра Белых. В углу двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, который проведет бой с Патриком Пиетилой, будут находиться Шамиль Завуров и Хавьер Мендес.
Турнир Bellator в Москве пройдет 23 октября, главным событием станет бой Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю