Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, комментируя предстоящий бой Сергея Харитонова с бразильцем Фернандо Родригесом, отметил, что он не отказывается от ранее произнесенных им нелицеприятных слов о российском бойце. Напомним, в одном из интервью спортивный функционер заявил, что Харитонов — симулянт. В свою очередь, спортсмен назвал менеджера «балаболом».

Гаджиев имеет в виду поединки Сергея Харитонова с Антоном Вязигиным и Мэттом Митрионом: в первом случае Харитонов отказался продолжать бой после тычка пальцем в глаз, во втором — покинул клетку на носилках после удара в пах. Гаджиев считает, что это не повод останавливать бой:

— Не отказываюсь от своих слов. Я считаю, в тех двух поединках, где Сергей симулировал, он должен был продолжать, — цитирует Гаджиева ren.tv. -Найдется куча людей, которые скажут, что я не имею права так рассуждать, потому что я не испытал на себе эту боль. Когда тебе ткнули пальцем в глаз или попали ногой в пах. Я ее испытывал — и ту, и другую. И скажу, что это одно из неприятнейших ощущений. Но атлету дают 5 минут на то, чтобы он восстановился. 5 минут — немаленький срок.

Потом будет еще минута, по окончанию раунда, когда можно ещё восстановиться. И предположу, что большинство атлетов в его случае продолжили бы поединок. Как они обычно и делают. Потому что это довольно распространённое нарушение, когда один боец другому попадает пальцем в глаз. И что мы видим? Редко какой бой из-за этого останавливается. Но бой Харитонова был остановлен. Зритель ведь пришел для того, чтобы посмотреть на своих любимцев. Он за это заплатил.

?Напомним, поединок Харитонова и Родригеса состоится в Белоруссии 23 февраля в лиге WTKF. Правила будут отличаться от традиционных в ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На его счету 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.