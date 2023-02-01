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Сегодня, 09:10

Федор Емельяненко заявил, что хочет стать тренером после завершения карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец ММА Федор Емельяненко планирует заняться тренерской деятельностью после завершения карьеры.

«Конечно, буду продолжать тренироваться, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы».

Емельяненко в ночь на 5 февраля проведет последний бой в спортивной карьере. Он будет драться за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера.

На счету 46-летнего россиянина 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Федор Емельяненко
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