Чимаев может возглавить турнир UFC в Абу-Даби в октябре

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) в скором времени подпишет с UFC новый контракт. Кроме того, шведский боец может возглавить турнир UFC в Абу-Даби в октябре. Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин.

«Хамзат Чимаев в ближайшее время сядет за переговоры с UFC о новом контракте и о повышении гонорара, — написал Лазорин в своем Telegram-канале. — Планируется, что его бой возглавит турнир UFC в Абу-Даби в октябре. А вот кто будет соперником, пока открытый вопрос».

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. По словам Даны Уайта, следующим соперником Чимаева может стать Колби Ковингтон (17-3).