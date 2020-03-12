Емельяненко сообщил о подписании контракта на бой с Минеевым

Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Владимиром Минеевым. Об этом Емельяненко рассказал Рамзану Кадырову во время прогулки по резиденции главы Чечни. Видео опубликовано в Instagram бойца.

— Я контракт подписал, готовлюсь бить Минеева, — сказал Емельяненко. — Это моя работа — бить людей.

— Не бить людей, а показывать зрелищные бои для людей! — заметил Кадыров.

По словам Емельяненко, поединок с Минеевым пройдет в июне. Друг Александра — Виктор Мещенков, снимавший видео — заметил, что бой планировалось провести в рамках Петербургского международного экономического форума, но этого не произойдет, поскольку из-за эпидемии коронавируса форум был отменен.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА (28 побед, 7 поражений и 1 ничья) и два в боксе (1-0-1). У 29-летнего Минеева 14 боев в ММА (12-1-1) и 26 в профессиональном кикбоксинге (24-2-0).