Экс-боец UFC Антигулов прокомментировал арест за незаконное хранение оружия

Бывший полутяжеловес UFC россиянин Гаджимурат Антигулов, в доме которого накануне полицейские Махачкалы обнаружили пистолеты, сделал первое заявление после его ареста за незаконное хранение оружия.

«Утром сделал пробежку в Тарках и нашел вот это оружие, которое я не успел передать сотрудникам полиции. Я не разбираюсь в оружиях. Нашли его в Тарках, когда бегал наверху. Хотел передать полиции, но не успел еще. Тем более я еще болел чуть-чуть коронавирусом, поэтому дома был», — заявил Антигулов на видео, опубликованном на странице МВД Дагестана в Instagram.

Рекорд 34-летнего Антигулова в ММА 20 побед и 8 поражений. В UFC спортсмен провел 6 боев, выиграв в двух из них. После поражения Максиму Гришину в октябре прошлого на UFC Fight Night 180 бойца уволили из сильнейшей лиги мира.