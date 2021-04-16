Стерлинг успешно перенес операцию по замене межпозвоночного диска

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг перенес операцию. 31-летний боец сообщил в Instagram, что ему заменили межпозвоночный диск в шейном отделе.

«15 апреля — первый день на пути к восстановления. Наконец-то я смогу снова жить без боли!» — написал Стерлинг.

В марте Стерлинг провел поединок против россиянина Петра Яна в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой был остановлен в 4-м раунде после того, как Ян нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это российского бойца дисквалифицировали, лишив титула UFC в легчайшем весе.