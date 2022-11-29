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Джо Роган: «Махачев никогда не встречался с таким быстрым бойцом, как Волкановски»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган уверен, что у чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (25-1) есть шансы на победу над чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1). Также он назвал Махачева большим для легкого дивизиона.

«Встречался ли Ислам с кем-то, кто двигается так же быстро, как Волкановски? — спросил Роган на своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Что, если он [Волкановски] попадет по нему несколько раз в стойке? Но сможет ли он защититься от его [Махачева] тейкдаунов? В общем я хочу сказать, что Исламу предстоит драться с очень проворным парнем. Наверное, он никогда не встречался с таким быстрым бойцом.
Но достаточно ли силен Волкановски, чтобы конкурировать с Исламом, который реально большой для легкого дивизиона? Ислам большой. У него идеальное телосложение для легкого дивизиона. Он очень худой. Он делает вес, а на бой выходит гораздо крупнее. Он совсем не похож на легковеса».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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