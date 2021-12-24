Исмаилов о бое против Шлеменко: «Будет заруба и тактический подход»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал недавно анонсированный бой против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«В бою против Шлеменко будет и заруба, и тактический подход, и все необходимое для победы», — сказал Исмаилов «СЭ». — Да, и ему бывает неудобно драться с левшой, и мне тоже. Мы на равных условиях".

Шлеменко и Исмаилов проведут бой в июне-июле на турнире RCC в Екатеринбурге. Победитель данного противостояния может сразиться с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся. У 37-летнего Шлеменко — 61 победа, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.