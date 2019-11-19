Девушка-боец скончалась после турнира в Великобритании

26-летняя Саида «Саи» Алетаха скончалась после проигранного боя на любительском турнире по смешанным единоборствам Fast and Furious Fight в Саутгемптоне (Великобритания), который прошел 16 ноября. Об этом сообщает BBC.



Рано утром 17 ноября девушка была доставлена в больницу в критическом состоянии и в тот же день скончалась.



Организаторы шоу принесли соболезнования родным и близким Алетахи, отметив, что на турнире работала бригада врачей, и что было сделано все возможное, чтобы помочь спортсменке.



В полиции графства Гэмпшир заявили, что расследуют обстоятельства смерти девушки