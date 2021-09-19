Тренер Тарасова: «Емельяненко скажет себе, что получил по морде»

Тренер бойца-блогера Артема Тарасова по боксу — Казбек Кокоев — в разговоре с журналистами выразил мнение насчет того, что Александра Емельяненко думает о его поединке с Тарасовым.

Бой прошел 18 сентября в Москве — 40-летний Емельяненко победил 31-летнего Тарасова единогласным решением судей.

«После боя я попросил Александра честно, искренне, без камер сказать, как ему бой. Он сказал, что очень доволен. Для меня этого было достаточно. Если он окажется наедине с зеркалом и спросит: «Как отработал», то потом ответит: «Я получил по морде от этого человека — которого вообще ни во что не ставил», — сказал Кокоев.