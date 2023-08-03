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Сегодня, 10:25

Бивол и Бетербиев поднялись в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории по версии ESPN

Давид Хачатрян
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Издание ESPN обновило рейтинг лучших бойцов вне зависимости от категории. На первом месте без изменений — абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) остался лидером рейтинга, в то время как чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе японец Наоя Иноуэ (25-0) занял вторую строчку. На третьем месте — чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0).

В связи с поражением экс-чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-1), абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) поднялся на четвертую строчку рейтинга, в то время как Спенс вообще вылетел из рейтинга. На пятой строчке оказался чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0), который до этого занимал шестую строчку.

На шестой строчке рейтинга — чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0), на седьмой — абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0), на восьмой — экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0), на девятой — чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0), который до этого замыкал десятку лучших. На 10-е место попал регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0).

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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