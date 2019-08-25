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Дастин Порье: «Обещаю вам: Хабиб будет истекать кровью»

20:21
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Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье признался, что не чувствует страха перед Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб — сильный боец, великолепно двигающийся и работающий в партере, — заявил Порье в интервью ММАFighting. — Но я не могу сказать, что он непобедим. Я способен побороть любого соперника, даже такого, как он. Обещаю вам: после встречи со мной Хабиб будет истекать кровью.

Бой Нурмагомедова с Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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