Дастин Порье: «Обещаю вам: Хабиб будет истекать кровью»

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье признался, что не чувствует страха перед Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб — сильный боец, великолепно двигающийся и работающий в партере, — заявил Порье в интервью ММАFighting. — Но я не могу сказать, что он непобедим. Я способен побороть любого соперника, даже такого, как он. Обещаю вам: после встречи со мной Хабиб будет истекать кровью.

Бой Нурмагомедова с Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.