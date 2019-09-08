Дана Уайт: «Тактарова можно называть первым российским чемпионом UFC»

Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье заявил, что российский боец Олег Тактаров может называться первым чемпионом UFC.

— Кто был первым российским чемпионом? Хабиб или Олег? У Тактарова был пояс. Его можно называть первым российским чемпионом, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Если парень выиграл турнир и пояс, мы не можем его считать не чемпионом, он же выиграл.

Но я не хочу быть тем, на кого буду ссылаться. Не знаю достаточно об этом. Надо Джо Силву спросить, потому что он — энциклопедия ММА и знает больге меня.

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