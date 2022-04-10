Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.

«Чимаев блестяще прошел тест. Люди, которые списывают его, ни хрена не понимают в боях. Это один из лучших боев, который я когда-либо видел, один из самых крутых, на которых я бывал. На арене стоял такой шум, люди сходили с ума... Этот бой затмевал мейн-ивент всю боевую неделю. Я говорил с Роганом, Шоном, Миком — вот задумайтесь, когда вы последний раз видели парня, который появился из ниоткуда?

Никто не знал его, Хамзат из ниоткуда. Потом пара боев — и вот он уже дерется со 2-м номером мирового рейтинга. И выигрывает. Когда ты попадаешь в топ-5 UFC — ты уже точно не посмешище. Особенно в таком дивизионе, который выстроен из убийц. Сегодня для него был большой тест, и он прошел его. У него никогда не было такой большой площадки, сколько у него боев в UFC? Его бой затмил мейн-ивент и со-главное событие, все только о нем и говорили, люди сходили с ума, его принимали так, как будто он дрался дома.

И потом он выходит и дерется с таким бойцом, как Гилберт Бернс, который, я уверен, чувствовал к себе тотальное пренебрежение, и заявляет о себе. Тедди Атлас хорошо написал в конце второго раунда в твиттере — «Мы все знали, что представляет собой Хамзат снаружи, с точки зрения таланта, теперь мы знаем, что он представляет собой изнутри». Трудно сформулировать лучше», — сказал на пресс-конференции Уайт.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере.