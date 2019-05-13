Дацик провел спарринг с депутатом от ЛДПР

Боец ММА Вячеслав Дацик провел спарринг с лидером петербургского отделения ЛДПР Олегом Капитановым, сообщает группа "ЛДПР в Санкт-Петербурге" во "Вконтакте".

- Слава действительно один из самых ярких бойцов смешанных единоборств, - сказал Капитанов. - Его энергию нужно направлять в конструктивное русло, тогда Дацик сможет принести много пользы. Будем выстраивать сотрудничество, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и спортивные единоборства.

29 июня Дацик проведет бой с Максимом Новоселовыми в Калининграде.