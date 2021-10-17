Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» победу техническим нокаутом Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в главном бою турнира AMC Fight Night.

«Этот бой доказывает, что физическая подготовка имеет огромное значение. Исмаилов просто устал, он загнал столько кислоты в свои мышцы, что ничего не смог сделать. Минеев — молодец, выбрал хорошую стратегию. Нельзя сказать, что это скорее поражение Исмаилова, чем победа Минеева. Магомед боролся, делал всё, что мог, но в итоге не получилось. А про заявление об окончании карьеры надо понимать, что бой был очень серьезным и тяжелым, поэтому, возможно, мы еще увидим Исмаилова в клетке», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее, в ночь на 17 октября, Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.