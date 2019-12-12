Бойцу ММА оторвали бицепс во время поединка

Боец ММА Денис Вильданов, бывший игрок в американский футбол и пауэрлифтер сообщил в своем Instgram, что получил травму. Ему оторвали бицепс.

— На очередной битве за хайп нежданчик, отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости), — написал спортсмен в Instagram. — Дерьмо случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться и снова в бой.

К записи Вильданов прикрепил видео. На нем можно увидеть, как ему оказывают помощь врачи.