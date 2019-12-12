Бойцу ММА оторвали бицепс во время поединка
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Боец ММА Денис Вильданов, бывший игрок в американский футбол и пауэрлифтер сообщил в своем Instgram, что получил травму. Ему оторвали бицепс.
На очередной битве за хайп нежданчик, отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости. Дерьмо случается. Прооперировали теперь нужно восстановится и снова в бой. @amiran495 @bil_edward @sarychevkirill #битвазахайп #fightfromhipe #бои #мма #травма #отрыв #бицепс #бойцы #папаможет #папа
— На очередной битве за хайп нежданчик, отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости), — написал спортсмен в Instagram. — Дерьмо случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться и снова в бой.
К записи Вильданов прикрепил видео. На нем можно увидеть, как ему оказывают помощь врачи.
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