Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бойцу ММА оторвали бицепс во время поединка

00:08

Боец ММА Денис Вильданов, бывший игрок в американский футбол и пауэрлифтер сообщил в своем Instgram, что получил травму. Ему оторвали бицепс.

— На очередной битве за хайп нежданчик, отрыв бицепса (именно отрыв связки от кости), — написал спортсмен в Instagram. — Дерьмо случается. Прооперировали, теперь нужно восстановиться и снова в бой.

К записи Вильданов прикрепил видео. На нем можно увидеть, как ему оказывают помощь врачи.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B55hrmhoACu/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир