Боец ММА Брансон восхищен боем Хабиба
7 сентября 2019, 23:54
Боец ММА Дерек Брансон восхищен боями Хабиба Нурмагомедова. Сегодня россиянин победил американца Дастина Порье в главном бою вечера UFC 242.
«Многие пытались, никто не добился успеха. Смотреть бои Хабиба просто невероятно. Спокойствие, контроль, возможность сломить характер оппонента — смотреть это очень увлекательно», — написал Брансон в Twitter.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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