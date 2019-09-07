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Боец ММА Брансон восхищен боем Хабиба

7 сентября 2019, 23:54

Боец ММА Дерек Брансон восхищен боями Хабиба Нурмагомедова. Сегодня россиянин победил американца Дастина Порье в главном бою вечера UFC 242.

«Многие пытались, никто не добился успеха. Смотреть бои Хабиба просто невероятно. Спокойствие, контроль, возможность сломить характер оппонента — смотреть это очень увлекательно», — написал Брансон в Twitter.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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