Боец ММА Брансон восхищен боем Хабиба

Боец ММА Дерек Брансон восхищен боями Хабиба Нурмагомедова. Сегодня россиянин победил американца Дастина Порье в главном бою вечера UFC 242.

«Многие пытались, никто не добился успеха. Смотреть бои Хабиба просто невероятно. Спокойствие, контроль, возможность сломить характер оппонента — смотреть это очень увлекательно», — написал Брансон в Twitter.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция