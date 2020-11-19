Боец Bare Knuckle впал в кому после боя

Боец лиги кулачных боев Bare Knuckle Франческо Рикки введен в медицинскую кому после боя против Ноя Каттера, который состоялся неделю назад в Майами.

Рикки победил Каттера нокаутом в третьем раунде, однако был госпитализирован после поединка.

Согласно заявлению лиги, Рикки получил удар в трахею, но смог продолжить поединок до конца. После этого бойца отвезли в местный госпитали на обследование, по итогам которого было принято решение провести спортсмену операцию. Сейчас Рикки продолжает оставаться в одной из больниц Майами под присмотром врачей. Bare Knuckle берет на себя все медицинские расходы.

Нынешнее состояние 26-летнего Рикки неизвестно, однако президент Bare Knuckle Дэвид Фельдман заявил, что готов оказать всю необходимую помощь итальянцу и его семье.