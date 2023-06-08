Бенил Дариуш: «Мне 34 года, а выгляжу я на все 50»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) поделился мнением, почему его часто недооценивают.

«Я понимаю, почему Гамрот был большим фаворитом перед боем со мной, — сказал Дариуш Sports Illustrated. — Многие считали Армана Царукяна будущим чемпионом, а Гамрот его победил. Так что в глазах людей Гамрот выглядел будущим чемпионом, в то время как я выглядел как 50-летний мужик, хотя сейчас мне 34 года. Но мне по барабану, что думают люди. Я знаю, что Бог одарил меня способностями, и моя задача их отточить».

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.