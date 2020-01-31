Барнетт и Маркес проведут бой 13 марта на Bellator 241

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джош Барнетт проведет бой с Ронни Маркесом на Bellator 241, сообщает MMA Junkie. Турнир запланирован на 13 марта. Для Барнетта этот бой станет дебютным в промоушене.

Изначально поединок между ними должен был состояться в декабре, но бой был отменен, поскольку Барнетту стало плохо.

42-летний американец (35 побед, 8 поражений) провел последний бой в 2016 году — на турнире UFC Fight Night 93 он удушающим приемом победил Андрея Орловского. 31-летний Маркес одержал 19 побед, из которых 6 нокаутами, и потерпел 7 поражений, из которых 3 нокаутами.