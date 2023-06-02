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Бадаев считает Резникова фаворитом в бою с Вартаняном

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, кого считает фаворитом в финале «Гран-при легковесов».

В финале встретятся Артем Резников и Эдуард Вартанян.

«Я вижу, как люди недооценивают Резникова. Для меня он фаворит 51 на 49. Чуть раньше он был более серьезным фаворитом, но я вижу уверенность Эдика, и это подкупает. Не то, что у него до этого не было настроя, но почему-то раньше я это не брал в расчет. Сейчас смотрю на него и понимаю, что он максимально уверен в себе. С другой стороны, понимаю, какой уровень у Резникова, как он готов и какой у него настрой. По работе общаюсь с обоими и могу оценить их состояние. Резников переводит любого соперника. Скорее всего, он переведет и Вартаняна. Вопрос в том, удержит ли он его на канвасе и сможет ли выйти на прием. Или Вартанян вернется в стойку, с каждым разом его будет все тяжелее переводить, в какой-то момент Резников не сможет это сделать и Эдуард начнет бить в стойке и добьет. Или Артем просто не выпустит его, измотает и задушит в партере. Оба сценария реальные, поэтому я не понимаю букмекеров, которые делают одного из бойцов явным фаворитом», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Поединок между бойцами пройдет 16 июня в Сочи на ACA 159. На счету Резникова 24 победы и 6 поражений в ММА. В активе Вартаняна 4 поражения при 24 победах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-aca-aslanbek-badaev-dlya-menya-reznikov-favorit-v-boyu-s-vartanyanom/
ММА
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